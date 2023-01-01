Образец расцветок Savage Swatchbook, 50 цветов
Код товара : УТ-00012362
Артикул : CC-SWATCHBOOK
100 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Набор карточек с точными соответствиями всех вариантов бумажных фонов Savage Seamless Paper помогает точно подобрать желаемый фон перед покупкой, помотреть, как он будет выглядеть с вашим освещением. Карточки размером приблизительно 5х10 см, с обратной стороны указано название цвета.