Набор карточек с точными соответствиями всех вариантов бумажных фонов Savage Seamless Paper помогает точно подобрать желаемый фон перед покупкой, помотреть, как он будет выглядеть с вашим освещением. Карточки размером приблизительно 5х10 см, с обратной стороны указано название цвета.