Микрофон Saramonic Vmic Mini Pro двукапсульный направленный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00057910
Артикул : Vmic Mini Pro*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
от подключенного устройства
Микрофон
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от подключенного устройства
Тип микрофона
Накамерный
Комплектация
2 поролоновых ветрозащиты, 2 меховых ветрозащиты, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS
Направленность
Одностороняя
Приемник
Питание
от подключенного устройства
Описание
Vmic Mini Pro – это компактный конденсаторный микрофон с двумя кардиоидными капсюлями и переключателем направленности: «запись звука только спереди / запись спереди и сзади / запись только сзади». Выход 3.5 мм позволяет подключить к нему наушники для мониторинга звука. В комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRS (для фото- и видеокамер) и 3.5 мм TRRS (в гарнитурный разъем телефонов и ПК). Микрофон работает с питанием от подключенного устройства, не требует дополнительных источников питания. Корпус полностью выполнен из алюминиевого сплава.