Vmic Mini Pro – это компактный конденсаторный микрофон с двумя кардиоидными капсюлями и переключателем направленности: «запись звука только спереди / запись спереди и сзади / запись только сзади». Выход 3.5 мм позволяет подключить к нему наушники для мониторинга звука. В комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRS (для фото- и видеокамер) и 3.5 мм TRRS (в гарнитурный разъем телефонов и ПК). Микрофон работает с питанием от подключенного устройства, не требует дополнительных источников питания. Корпус полностью выполнен из алюминиевого сплава.