Беспроводная система Saramonic UwMic9s Kit 2, RX9S+TX9S+TX9S, УВЧ, 514 - 596 МГц, 2 канала
Код товара : УТ-00052488
Артикул : UwMic9s Kit2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Тип передачи
аналоговый (УВЧ), с фазовой автоподстройкой частоты
Количество каналов
2
Максимальная задержка
12 мс
Рабочая частота
514 - 596 МГц
Передатчик
Крепление антенны
Внешняя
Вес
157 г
Вес
193 г
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч или постоянное питание 5В через USB-C
Питание
петличный микрофон: от передатчика
Время работы
до 8 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
58
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч или постоянное питание 5В через USB-C
Питание
петличный микрофон: от передатчика
Чувствительность
-40 ±2 дБ (1кГц, 0дБ=1В/Па)
Количество каналов
2
Вес
157 г
Вес
193 г
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
есть (на приемнике)
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Приемник
Уровень выходного сигнала наушников
16 Ом, 30 мВ
Вес
157 г
Вес
193 г
Крепление антенны
Внешняя
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч или постоянное питание 5В через USB-C
Питание
петличный микрофон: от передатчика
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Время работы
до 8 часов
Описание
Saramonic UwMic9S – усовершенствованная версия UwMic9. Система работает в том же УВЧ частотном диапазоне 514-596 МГц, с одним приемником могут одновременно работать 2 передатчика. Всенаправленные петличные микрофоны новой модели (DK3A) обеспечивают точную, детализированную передачу речи или вокала. Уменьшено отклонение и дисторсия при передаче сигнала, замена батареек больше не требуется: все части системы работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые заряжаются по USB (8 часов работы на 1 заряде).
Приемник и передатчик выполнены в металлическом корпусе, качество сборки высокое. Передатчик имеет 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без оцифровки, в аналоговом виде, 96 каналов позволяют выбрать наименее загруженный, есть функция автоматического сканирования для выбора свободной частоты. Выбранный канал синхронизируется между передатчиком и приемником с помощью ИК сигнала.
Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука.
В комплекте идет высокопрочный водонепроницаемый пластиковый кейс, в котором удобно хранить и транспортировать все составляющие части.