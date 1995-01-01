Описание

Saramonic UwMic9S – усовершенствованная версия UwMic9. Система работает в том же УВЧ частотном диапазоне 514-596 МГц, с одним приемником могут одновременно работать 2 передатчика. Всенаправленные петличные микрофоны новой модели (DK3A) обеспечивают точную, детализированную передачу речи или вокала. Уменьшено отклонение и дисторсия при передаче сигнала, замена батареек больше не требуется: все части системы работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые заряжаются по USB (8 часов работы на 1 заряде).

Приемник и передатчик выполнены в металлическом корпусе, качество сборки высокое. Передатчик имеет 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без оцифровки, в аналоговом виде, 96 каналов позволяют выбрать наименее загруженный, есть функция автоматического сканирования для выбора свободной частоты. Выбранный канал синхронизируется между передатчиком и приемником с помощью ИК сигнала.

Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука.

В комплекте идет высокопрочный водонепроницаемый пластиковый кейс, в котором удобно хранить и транспортировать все составляющие части.