Микрофон Saramonic SR-XMS2 петличный, стерео, TRS, 6 м
Код товара : УТ-00056641
Артикул : SR-XMS2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
2
Передатчик
Вес
22 г
Питание
от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
15000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-42 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Количество каналов
2
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Вес
22 г
Комплектация
микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
22 г
Питание
от устройства
Описание
Петличный направленный стереомикрофон Saramonic SR-XMS2 обеспечивает интересный бинауральный эффект за счет того, что капсюли направлены в разные стороны. Хорошо подходит для ASMR, видеоблогов и подкастов. Длина кабеля 6 метров: предназначен для студийной записи без использования удлинителей или радиопередатчиков. Штекер 3.5 мм TRS – напрямую подключается к любой камере, имеющей функцию подачи питания на микрофон (plug-in power).