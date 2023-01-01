Микрофон Saramonic SR-XMS2 петличный, стерео, TRS, 6 м

0 0 отзывов Код товара : УТ-00056641 Артикул : SR-XMS2

<









>





Все характеристики Петличный направленный стереомикрофон Saramonic SR-XMS2 обеспечивает интересный бинауральный эффект за счет того, что капсюли направлены в разные стороны. Хорошо подходит для ASMR, видеоблогов и подкастов. Длина кабеля 6 метров: предназначен для студийной записи без использования удлинителей или радиопередатчиков. Штекер 3.5 мм TRS – напрямую подключается к любой камере, имеющей функцию подачи питания на микрофон (plug-in power). Задать вопрос 4 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Беспроводная система Количество каналов 2 Передатчик Вес 22 г Питание от устройства Микрофон Соотношение сигнал / шум, дБ 78 Макстимальная частотная характиристика, Гц 15000 Механизм акустического преобразования электретный конденсаторный Питание от устройства Тип микрофона Петличный Чувствительность -42 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц) Количество каналов 2 Эквивалентный уровень шума, дБА 11.2 Вес 22 г Комплектация микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита Направленность Одностороняя Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Приемник Вес 22 г Питание от устройства

Описание Петличный направленный стереомикрофон Saramonic SR-XMS2 обеспечивает интересный бинауральный эффект за счет того, что капсюли направлены в разные стороны. Хорошо подходит для ASMR, видеоблогов и подкастов. Длина кабеля 6 метров: предназначен для студийной записи без использования удлинителей или радиопередатчиков. Штекер 3.5 мм TRS – напрямую подключается к любой камере, имеющей функцию подачи питания на микрофон (plug-in power).

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.