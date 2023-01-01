Микрофон Saramonic SR-XM1, всенаправленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00032111
Артикул : SR-XM1
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
22 г
Питание
от камеры (от передатчика)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от камеры (от передатчика)
Тип микрофона
Моно
Чувствительность
-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
19
Вес
22 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
22 г
Питание
от камеры (от передатчика)
Описание
Всенаправленный конденсаторный микрофон для фотоаппаратов, видеокамер и других устройств. По сути, представляет из себя классическую «петличку», только без кабеля и с резиновой антишоковой базой. Может использоваться с радиопередатчиками (например), в качестве беспроводного настольного конференц-микрофона.