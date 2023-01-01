Всенаправленный конденсаторный микрофон для фотоаппаратов, видеокамер и других устройств. По сути, представляет из себя классическую «петличку», только без кабеля и с резиновой антишоковой базой. Может использоваться с радиопередатчиками (например), в качестве беспроводного настольного конференц-микрофона.