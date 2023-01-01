Описание

Код товара: 115649

Передатчик Saramonic SR-XLR4C представляет собой компактный и легкий беспроводной передатчик - идеальное аудио-решение для записи , просто и легко.

Saramonic SR-XLR4C идеально подходит для создания фильмов, проведения вещательных интервью и бизнес - презентаций или любой другой необходимости, которая требует переносимости и высокого качества звука.



Особенности

Совместим с приемником беспроводной системы SR-WM4C

Четыре переключаемых канала для защиты от помех

Аудиовход XLR может подключаться к различным типам микрофонов XLR

Фантомное питание 48V

Высокочастотный УКВ обеспечивает чистый звук

Запись звука на расстоянии до 60 метров без каких-либо препятствий

Мониторинг в реальном времени

Колесо регулировки громкости

Питание от щелочной батареи размера LR6 / AA

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

Комплектация: полная, в коробке.

Гарантия 90 дней.