Передатчик с XLR Saramonic SR-XLR4C (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00050649
Артикул : б/у Flm0037
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 115649
Передатчик Saramonic SR-XLR4C представляет собой компактный и легкий беспроводной передатчик - идеальное аудио-решение для записи , просто и легко.
Saramonic SR-XLR4C идеально подходит для создания фильмов, проведения вещательных интервью и бизнес - презентаций или любой другой необходимости, которая требует переносимости и высокого качества звука.
Особенности
Совместим с приемником беспроводной системы SR-WM4C
Четыре переключаемых канала для защиты от помех
Аудиовход XLR может подключаться к различным типам микрофонов XLR
Фантомное питание 48V
Высокочастотный УКВ обеспечивает чистый звук
Запись звука на расстоянии до 60 метров без каких-либо препятствий
Мониторинг в реальном времени
Колесо регулировки громкости
Питание от щелочной батареи размера LR6 / AA
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
Комплектация: полная, в коробке.
Гарантия 90 дней.