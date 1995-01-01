Микрофон Saramonic SR-XLM1, петличный, моно, 3.5 мм TRS, кабель 6 м
Код товара : УТ-00032105
Артикул : SR-XLM1
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
22 г
Питание
от камеры (3 - 5 В)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
120
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от камеры (3 - 5 В)
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
20
Вес
22 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
30
Приемник
Вес
22 г
Питание
от камеры (3 - 5 В)
Описание
Малогабаритный петличный микрофон вещательного уровня. Длинный кабель (6 метров) хорошо подходит для студийной записи без использования радиопередачи: диалогов и монологов перед камерой (используйте активный микшер для сведения 2 петличек), видеоблогинг и так далее. Хорошо подходит для записи в относительно шумном окружении. Всенаправленный.