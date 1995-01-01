Главная страница Аксессуары Микрофоны SR-XLM1, петличный, моно, 3.5 мм TRS, кабель 6 м

Микрофон Saramonic SR-XLM1, петличный, моно, 3.5 мм TRS, кабель 6 м

0 0 отзывов Код товара : УТ-00032105 Артикул : SR-XLM1

<









>





Все характеристики Малогабаритный петличный микрофон вещательного уровня. Длинный кабель (6 метров) хорошо подходит для студийной записи без использования радиопередачи: диалогов и монологов перед камерой (используйте активный микшер для сведения 2 петличек), видеоблогинг и так далее. Хорошо подходит для записи в относительно шумном окружении. Всенаправленный. Задать вопрос 3 890 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Передатчик Вес 22 г Питание от камеры (3 - 5 В) Микрофон Соотношение сигнал / шум, дБ 74 Макстимальная частотная характиристика, Гц 18000 Максимум звукового давления (SPL), дБ 120 Механизм акустического преобразования конденсаторный Питание от камеры (3 - 5 В) Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц) Эквивалентный уровень шума, дБА 20 Вес 22 г Комплектация микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса Направленность Всенаправленная Минимальная частотная характиристика, Гц 30 Приемник Вес 22 г Питание от камеры (3 - 5 В)

Описание Малогабаритный петличный микрофон вещательного уровня. Длинный кабель (6 метров) хорошо подходит для студийной записи без использования радиопередачи: диалогов и монологов перед камерой (используйте активный микшер для сведения 2 петличек), видеоблогинг и так далее. Хорошо подходит для записи в относительно шумном окружении. Всенаправленный.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.