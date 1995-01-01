Главная страница Аксессуары Микрофоны SR-UM10-M1 для радиосистемы UwMic9, петличный, 3.5 мм

Микрофон Saramonic SR-UM10-M1 для радиосистемы UwMic9, петличный, 3.5 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072488 Артикул : SR-UM10-M1

<







>



Saramonic SR-UM10-M1 благодаря своей совершенной конструкции микрофон позволяет записывать очень чистый и мягкий звук, максимально приближенный к реальному. Предназначен для беспроводных систем Saramonic UwMic9, компактные размеры микрофона обеспечивают его удобное использование. Он закрепляется на одежде при помощи специального зажима-клипсы. Подключается петличный микрофон Saramonic SR-UM10-M1 через разъем mini jack 3.5 мм. Наличие у микрофона ветрозащиты позволяет исключить фоновые шумы в процессе звукозаписи. Задать вопрос 3 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Saramonic SR-UM10-M1 благодаря своей совершенной конструкции микрофон позволяет записывать очень чистый и мягкий звук, максимально приближенный к реальному. Предназначен для беспроводных систем Saramonic UwMic9, компактные размеры микрофона обеспечивают его удобное использование. Он закрепляется на одежде при помощи специального зажима-клипсы. Подключается петличный микрофон Saramonic SR-UM10-M1 через разъем mini jack 3.5 мм. Наличие у микрофона ветрозащиты позволяет исключить фоновые шумы в процессе звукозаписи. Характеристики: Тип микрофона: конденсаторный

Совместимость: радиосистема Saramonic UwMic9

Конструкция: петличный (клипса)

Диаграмма направленности: круговая

Материал корпуса: пластик

Вес: 0.028 кг

Размеры: 1 x 12 x 23 см

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.