Микрофон Saramonic SR-UM10-M1 для радиосистемы UwMic9, петличный, 3.5 мм
Код товара : УТ-00072488
Артикул : SR-UM10-M1
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Saramonic SR-UM10-M1 благодаря своей совершенной конструкции микрофон позволяет записывать очень чистый и мягкий звук, максимально приближенный к реальному. Предназначен для беспроводных систем Saramonic UwMic9, компактные размеры микрофона обеспечивают его удобное использование. Он закрепляется на одежде при помощи специального зажима-клипсы. Подключается петличный микрофон Saramonic SR-UM10-M1 через разъем mini jack 3.5 мм. Наличие у микрофона ветрозащиты позволяет исключить фоновые шумы в процессе звукозаписи.
Характеристики:
- Тип микрофона: конденсаторный
- Совместимость: радиосистема Saramonic UwMic9
- Конструкция: петличный (клипса)
- Диаграмма направленности: круговая
- Материал корпуса: пластик
- Вес: 0.028 кг
- Размеры: 1 x 12 x 23 см