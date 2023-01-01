Микрофон Saramonic SR-ULM10, петличный, USB
Код товара : УТ-00050376
Артикул : SR-ULM10
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
от устройства
Входы
USB (тип A)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса-крокодильчик
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Питание
от устройства
Описание
Петличный микрофон со штекером USB-A хорошо подходит для проведения видеоконференций. Он обеспечивает отличное качество звука, изолирует посторонние шумы, не занимает много места. Легко подключается: просто воткните штекер в USB порт вашего компьютера на Windows или Mac OS. Установка драйверов не требуется. Длина кабеля 2 м.