Петличный микрофон со штекером USB-A хорошо подходит для проведения видеоконференций. Он обеспечивает отличное качество звука, изолирует посторонние шумы, не занимает много места. Легко подключается: просто воткните штекер в USB порт вашего компьютера на Windows или Mac OS. Установка драйверов не требуется. Длина кабеля 2 м.