Описание

Компактный аудиорекордер с ЖК-дисплеем, входом 3.5 мм для микрофона (TRS) и выходом на наушники. В комплекте профессиональный петличный микрофон DK3A. Записывает звук в формате WAV с частотой дискретизации 48 КГц 16 бит или 44.1 кГц 24 бит, что обеспечивает хороший запас для обработки на этапе постпроизводства. Запись производится на карты памяти MicroSD объемом до 128 ГБ.

Компактный и легкий Saramonic SR-R1 легко крепится на поясе, его также можно положить в карман или зафиксировать под одеждой. Хорошо подходит для интервью, документалистики, независимого кино, записи свадеб и других важных мероприятий: вы просто вешаете по одному рекордеру на основные действующие лица (например: жених, невеста) и добавляете звуковые дорожки на этапе монтажа. С рекордерами SR-R1 вы можете одновременно записывать сколько угодно персонажей, а также не переживать, что запись будет испорчена из-за радиопомех. В отличие от радиопередатчиков, данный рекордер поддерживает стереомикрофоны: оба канала будут записаны раздельно, а не объединены в один.

Рекордер работает от 1 батарейки ААА, обычной щелочной батарейки хватает приблизительно на 5 часов записи. Также можно использовать постоянное питание по USB.