Микрофон Saramonic SR-MV7000, моно / стерео, USB & XLR
Код товара : УТ-00058336
Артикул : SR-MV7000
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
1
Передатчик
Вес
1.2 кг (с подставкой)
Питание
фантомное 48 Вольт или по USB 5 Вольт
Микрофон
Выходное сопротивление
> 25 Ом
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
114
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный с широкой диафрагмой
Питание
фантомное 48 Вольт или по USB 5 Вольт
Тип микрофона
Студийный
Акустический принцип
линейный градиент давления
Количество каналов
1
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 или 24 бит, 44.1 - 192 кГц
Вес
1.2 кг (с подставкой)
Комплектация
микрофон с подставкой, поп-фильтр, XLR кабель (сдвоенный), USB-A кабель, USB-C кабель
Регулировка уровня звука
0, +10, +20, +30 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
1.2 кг (с подставкой)
Питание
фантомное 48 Вольт или по USB 5 Вольт
Описание
Конденсаторный микрофон с широкой диафрагмой и переключаемой направленностью.
Может работать и как цифровой USB микрофон, и как аналоговый (по XLR). При подключении по USB доступно разрешение вплоть до 24 бит 192 кГц, что обеспечивает очень высокое качество звука. Аналоговое подключение осуществляется через XLR 5-pin стереокабель с разветвителем на 2 XLR 3-pin: это позволяет раздельно регулировать уровень звука по каждому каналу на принимающей стороне. При подключении по XLR устройство должно подавать фантомное питание 48 В.
Клавиша Pattern переключает направленность микрофона, на выбор предоставлено 4 варианта: X/Y (двунаправленный стерео), всенаправленный (моно), кардиодный (однонаправленный, моно) и двунаправленная «8» (моно). Для контроля аудио с нулевой задержкой предусмотрен 3.5-мм выход на наушники.
Встроенные предусилители позволяют при необходимости увеличивать чувствительность на 10, 20 и 30 дБ. Также можно подключить низкочастотный фильтр 150 Гц, который убирает низкий гул от систем вентиляции, кондиционеров, уличного движения (но одновременно делает звучание достаточно «сухим»).
В комплекте с микрофоном идет настольная подставка. Ее можно снять, чтобы установить микрофон на стойку, удочку или пантограф с «пальцем» 5/8". Также в комплекте находится съемный поп-фильтр, который рекомендуется использовать при близком размещении микрофона к губам – он сглаживает взрывные согласные звуки (такие как «б», «п» и так далее).
Микрофон отлично подходит для записи подкастов, онлайн-вещания, озвучания (дубляж), вокала и акустических инструментов. Высококачественная электроника обеспечивает звучание на профессиональном уровне.