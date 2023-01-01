Описание

Конденсаторный микрофон с широкой диафрагмой и переключаемой направленностью.

Может работать и как цифровой USB микрофон, и как аналоговый (по XLR). При подключении по USB доступно разрешение вплоть до 24 бит 192 кГц, что обеспечивает очень высокое качество звука. Аналоговое подключение осуществляется через XLR 5-pin стереокабель с разветвителем на 2 XLR 3-pin: это позволяет раздельно регулировать уровень звука по каждому каналу на принимающей стороне. При подключении по XLR устройство должно подавать фантомное питание 48 В.

Клавиша Pattern переключает направленность микрофона, на выбор предоставлено 4 варианта: X/Y (двунаправленный стерео), всенаправленный (моно), кардиодный (однонаправленный, моно) и двунаправленная «8» (моно). Для контроля аудио с нулевой задержкой предусмотрен 3.5-мм выход на наушники.

Встроенные предусилители позволяют при необходимости увеличивать чувствительность на 10, 20 и 30 дБ. Также можно подключить низкочастотный фильтр 150 Гц, который убирает низкий гул от систем вентиляции, кондиционеров, уличного движения (но одновременно делает звучание достаточно «сухим»).

В комплекте с микрофоном идет настольная подставка. Ее можно снять, чтобы установить микрофон на стойку, удочку или пантограф с «пальцем» 5/8". Также в комплекте находится съемный поп-фильтр, который рекомендуется использовать при близком размещении микрофона к губам – он сглаживает взрывные согласные звуки (такие как «б», «п» и так далее).

Микрофон отлично подходит для записи подкастов, онлайн-вещания, озвучания (дубляж), вокала и акустических инструментов. Высококачественная электроника обеспечивает звучание на профессиональном уровне.