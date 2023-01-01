Описание

Микрофонная пара Saramonic SR-M500 превосходно подходит для записи акустической музыки, вокала, ASMR-видео. Два разнесенных направленных микрофона на одном креплении создают подлинный бинауральный эффект при воспроизведении. Использование микрофонных капсюлей с широкой диафрагмой (0.5") и фантомным питанием обеспечивает отличную чувствительность и очень низкий уровень собственного шума. Подключение балансное, XLR: вам потребуется аудиоинтерфейс (звуковая карта) или накамерный микшер с фантомным питанием.

SR-M500 – это классические кардиоидные микрофоны-пушки в полностью металлическом корпусе цилиндрической формы. Металлический корпус обеспечивает не только высокую прочность, но и защиту от электромагнитных помех. При желании микрофоны могут использоваться по отдельности, на своих индивидуальных креплениях.

Крепление стандартное для микрофонов: резьба 3/8" + адаптер для установки в холодный башмак.