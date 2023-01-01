Микрофонная пара Saramonic SR-M500, направленный, 2х XLR
Код товара : УТ-00056639
Артикул : SR-M500
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
2
Передатчик
Вес
39 г (микрофон)
Питание
фантомное питание 24 или 48 В
Входы
XLR
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Капсюль
0.5" х 2
Максимум звукового давления (SPL), дБ
135
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
фантомное питание 24 или 48 В
Чувствительность
-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Количество каналов
2
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Вес
39 г (микрофон)
Комплектация
2 микрофона, 2 микрофонных держателя, планка для парного крепления, 2 поролоновых ветрозащиты, адаптер в башмак для аксессуаров
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
22
Приемник
Вес
39 г (микрофон)
Питание
фантомное питание 24 или 48 В
Описание
Микрофонная пара Saramonic SR-M500 превосходно подходит для записи акустической музыки, вокала, ASMR-видео. Два разнесенных направленных микрофона на одном креплении создают подлинный бинауральный эффект при воспроизведении. Использование микрофонных капсюлей с широкой диафрагмой (0.5") и фантомным питанием обеспечивает отличную чувствительность и очень низкий уровень собственного шума. Подключение балансное, XLR: вам потребуется аудиоинтерфейс (звуковая карта) или накамерный микшер с фантомным питанием.
SR-M500 – это классические кардиоидные микрофоны-пушки в полностью металлическом корпусе цилиндрической формы. Металлический корпус обеспечивает не только высокую прочность, но и защиту от электромагнитных помех. При желании микрофоны могут использоваться по отдельности, на своих индивидуальных креплениях.
Крепление стандартное для микрофонов: резьба 3/8" + адаптер для установки в холодный башмак.