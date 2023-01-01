Беспроводные наушники Saramonic SR-BH40, черные
Код товара : УТ-00058157
Артикул : SR-BH40-B
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.280
Описание
Saramonic SR-BH40 — это настоящие беспроводные стереонаушники, разработанные с использованием стабильной технологии Qualcomm Bluetooth 5.2, вашего лучшего друга в поездках на работу, развлечениях… стабильные и легкие, уменьшающие раздражающий шум окружающей среды и наслаждающиеся захватывающим звуком.
Благодаря сверхнизкой задержке 60 мс SR-BH40 идеально подходит для геймеров, чтобы насладиться прекрасным игровым процессом. Конструкция вращающейся капсулы обеспечивает несколько способов переноски, подходящих для ежедневных развлечений и снятия стресса. Наслаждайтесь до 10 часов непрерывного прослушивания (громкость 50%), этого достаточно, чтобы просмотреть весь плейлист. Благодаря чехлу для зарядки, который поддерживает несколько зарядок, еще 15 часов прослушивания.
- Чип Qualcomm Bluetooth 5.2
- Конструкция вращающейся капсулы
- Интеллектуальное управление для плавного переключения
- Поддержка нескольких аудиокодов
- Сверхнизкая задержка 60 мс
- Водонепроницаемый корпус IPX5
- Жидкий силиконовый дизайн веревки
- Мощный драйвер для звездного звука
- CVC 8.0 Noise Расширенное шумоподавление
- Значительный дизайн для длительного комфорта