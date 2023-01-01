Комплект из 2 XLR-микрофонов вещательного качества с кардиоидной диаграммой направленности. Для использования с профессиональными видеокамерами, аудиомикшерами и рекордерами. Балансное XLR подключение обеспечивает защиту от помех при использовании длинных аудиокабелей. Микрофоны требуют внешнее фантомное питание 48 Вольт. Надежная конструкция: полностью металлический корпус.