Микрофоны Saramonic SR-AXM3, направленные, моно, XLR, 2 шт.
Код товара : УТ-00050374
Артикул : SR-AXM3
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
60 г
Питание
фантомное, +48 В
Входы
XLR
Микрофон
Выходное сопротивление
600 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
фантомное, +48 В
Тип микрофона
Пушка
Чувствительность
-35 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Вес
60 г
Комплектация
2 микрофона, 2 поролоновых ветрозащиты
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Приемник
Вес
60 г
Питание
фантомное, +48 В
Описание
Комплект из 2 XLR-микрофонов вещательного качества с кардиоидной диаграммой направленности. Для использования с профессиональными видеокамерами, аудиомикшерами и рекордерами. Балансное XLR подключение обеспечивает защиту от помех при использовании длинных аудиокабелей. Микрофоны требуют внешнее фантомное питание 48 Вольт. Надежная конструкция: полностью металлический корпус.