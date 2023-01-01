Адаптер Saramonic SmartRig+ UC, 2х XLR / 6.3 мм / 3.5 мм – USB-C
Код товара : УТ-00056638
Артикул : SmartRig+ UC
11 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
130 г (без батареи)
Питание
9В («Крона»)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Питание
9В («Крона»)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
44.1 или 48 кГц
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Вес
130 г (без батареи)
Комплектация
адаптер, ремешок, инструкция
Регулировка уровня звука
есть, раздельная для каждого канала, от +25 дБ до -∞
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
130 г (без батареи)
Питание
9В («Крона»)
Описание
Цифровой двухканальный аудиоинтерфейс (адаптер) со штекером USB-C для подключения 2 микрофонов к мобильным устройствам на базе Android, а также к ноутбукам, ПК и планшетам iPad с соответствующим входом. Поддерживаются все самые распространенные виды микрофонных штекеров: 3.5 мм TRS мини-джек, джек 6.3 мм, а также трехштырьковый XLR. Две рукоятки позволяют раздельно регулировать уровень звука, имеется выход на наушники для живого мониторинга записи, а также фантомное питание 48 В для тех микрофонов, которые в этом нуждаются. Переключатель M / S позволяет записывать каналы раздельно или объединять их в единое моно.
Устройство работает от 1 батарейки 9В («Крона»). SmartRig+ Di автоматически распознается при подключении, установка специальных приложений не требуется.