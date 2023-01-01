Описание

Цифровой двухканальный аудиоинтерфейс (адаптер) со штекером Lightning для подключения 2 микрофонов к мобильным устройствам Apple с Lightning входом. Поддерживаются все самые распространенные виды микрофонных штекеров: 3.5 мм TRS мини-джек, джек 6.3 мм, а также трехштырьковый XLR. Две рукоятки позволяют раздельно регулировать уровень звука, имеется выход на наушники для живого мониторинга записи, а также фантомное питание 48В для тех микрофонов, которые в этом нуждаются. Переключатель M / S позволяет записывать каналы раздельно или объединять их в единое моно.

Устройство работает от 1 батарейки 9В («Крона»). SmartRig+ Di автоматически распознается телефоном при подключении, установка специальных приложений не требуется.