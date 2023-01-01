Компактный 4-канальный аудиорекордер / аудиомикшер с возможностью внутренней записи на карту памяти и вывода сведенного звука на внешнее записывающее устройство: телефон, камеру или компьютер. Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 1200 мАч, заряжается по USB. В комплекте настольный штатив с шаровой головкой и держатель для смартфона.