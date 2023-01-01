Микшер / рекордер Saramonic SmartMixer 4C
Код товара : УТ-00057913
Артикул : SmartMixer 4C
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
- 4-канальный аудиорекордер / аудиомикшер
- Входы: 2х 3.5 мм TRS, 2х комбинированных XLR и 6.35мм
- Выход: 3.5 мм TRS / TRRS (переключаемый) + 3.5 мм на наушники + USB
- Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея емкостью 1200 мА*ч
- Поддерживает запись звука на карты памяти micro SD объемом до 128 ГБ
- Мини-штатив с шаровой головой в комплекте
- Держатель смартфона в комплекте
- В комплекте один выходной кабель TRS и один выходной кабель USB-A