Направленный микрофон для мобильных устройств на базе Android. Устанавливается в USB-C разъем, не требует установки дополнительных драйверов и приложений. Может направляться как в сторону основной камеры, так и в сторону фронтальной. Узкая направленность (суперкардиоидная диаграмма) позволяет более точно подбирать звук на значительном удалении, снижая уровень посторонних звуков и шума.