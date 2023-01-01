Микрофон Saramonic SmartMic5 UC, направленный, моно, USB-C
Код товара : УТ-00050369
Артикул : SmartMic5 UC*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
13 г
Питание
от мобильного устройства
Входы
USB (тип C)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
60
Макстимальная частотная характиристика, Гц
16000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от мобильного устройства
Тип микрофона
Пушка
Чувствительность
-37 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 бит 48 кГц
Вес
13 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
75
Приемник
Вес
13 г
Питание
от мобильного устройства
Описание
Направленный микрофон для мобильных устройств на базе Android. Устанавливается в USB-C разъем, не требует установки дополнительных драйверов и приложений. Может направляться как в сторону основной камеры, так и в сторону фронтальной. Узкая направленность (суперкардиоидная диаграмма) позволяет более точно подбирать звук на значительном удалении, снижая уровень посторонних звуков и шума.