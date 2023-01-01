Направленный микрофон для мобильных устройств и ноутбуков с комбинированным гарнитурным разъемом 3.5 мм TRRS. Шарнирная конструкция: наклоняется в сторону на 90°. Узкая направленность (суперкардиоидная диаграмма) позволяет более точно подбирать звук на значительном удалении, снижая уровень посторонних звуков и шума.