Микрофон Saramonic SmartMic5 направленный, моно, 3.5 мм TRS
Код товара : УТ-00050370
Артикул : SmartMic5*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
9.5 г
Питание
от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
60
Макстимальная частотная характиристика, Гц
16000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Пушка
Чувствительность
-37 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Вес
9.5 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
75
Приемник
Вес
9.5 г
Питание
от устройства
Описание
Направленный микрофон для различных устройств. Хорошо сочетается с беспроводными микрофонами (Saramonic Blink500, Rode Wireless Go и т.д.), компактными аудиорекордерами (Zoom H1n и т.д.), микшерами, можно установить непосредственно в микрофонное гнездо на фото- или видеокамере. Шарнирная конструкция: наклоняется в сторону на 90°. Узкая направленность (суперкардиоидная диаграмма) позволяет более точно подбирать звук на значительном удалении, снижая уровень посторонних звуков и шума.