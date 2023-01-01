Направленный микрофон для различных устройств. Хорошо сочетается с беспроводными микрофонами (Saramonic Blink500, Rode Wireless Go и т.д.), компактными аудиорекордерами (Zoom H1n и т.д.), микшерами, можно установить непосредственно в микрофонное гнездо на фото- или видеокамере. Шарнирная конструкция: наклоняется в сторону на 90°. Узкая направленность (суперкардиоидная диаграмма) позволяет более точно подбирать звук на значительном удалении, снижая уровень посторонних звуков и шума.