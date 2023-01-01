Микрофон Saramonic SmartMic+ OP, только для DJI Osmo Pocket
Код товара : УТ-00056636
Артикул : SmartMic+ OP*
6 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
40 г
Питание
от устройства
Входы
USB (тип C)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
60
Механизм акустического преобразования
электретный конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Накамерный
Чувствительность
-42 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 / 24 бит, 44.1 / 48 / 96 кГц
Вес
40 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
40 г
Питание
от устройства
Описание
SmartMic+ OP – всенаправленный микрофон с интерфейсом USB-C, созданный специально для камеры DJI Osmo Pocket, которая имеет особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование SmartMic+ OP позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Pocket. Микрофон просто втыкается в USB-C порт и не требует дополнительного питания. В комплекте идет поролоновая и меховая ветрозащита, первая для записи в помещениях, вторая – для съемки на открытом воздухе.
В тыльной части расположено гнездо 3.5 мм для подключения наушников. Saramonic SmartMic+ OP выполнен в прочном металлическом корпусе. Это хороший вариант для съемок общего характера, когда вы в течение одного ролика снимаете себя, других людей, окружение – в такой ситуации он будет удобнее и эффективнее петличного микрофона.