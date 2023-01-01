Микрофон Saramonic SmartMic MTV11 Di, стерео, для iPhone
Код товара : УТ-00057902
Артикул : Smartmic MTV11 Di
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
2
Передатчик
Вес
40.5 г
Питание
от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Стерео
Чувствительность
-36 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Количество каналов
2
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Вес
40.5 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита
Регулировка уровня звука
есть, до 30 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
30
Приемник
Вес
40.5 г
Питание
от устройства
Описание
Легкий стереомикрофон для смартфонов с разъемом Lightning для Apple iPhone и iPad. MTV11 Di включает два капсюля: узконаправленный, который работает как «пушка» и двунаправленный, который добавляет окружающие звуки, создает эффект погружения. Выход для наушников позволяет контролировать качество записи в режиме реального времени. Высокое качество оцифровки звука: 24 бит / 48 кГц, низкий уровень собственного шума: 16 дБ. В комплекте идут поролоновая и меховая ветрозащиты: для записи в помещениях и на улице соответственно.
- Интерфейс Lightning сертифицирован Apple (MFi), микрофон автоматически распознается при подключении
- Наклонный механизм позволяет направить микрофон в нужную сторону
- Поролоновая и меховая ветрозащиты в комплекте
- Прочный и надежный корпус полностью выполнен из алюминия