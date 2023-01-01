Легкий стереомикрофон для смартфонов с разъемом Lightning для Apple iPhone и iPad. MTV11 Di включает два капсюля: узконаправленный, который работает как «пушка» и двунаправленный, который добавляет окружающие звуки, создает эффект погружения. Выход для наушников позволяет контролировать качество записи в режиме реального времени. Высокое качество оцифровки звука: 24 бит / 48 кГц, низкий уровень собственного шума: 16 дБ. В комплекте идут поролоновая и меховая ветрозащиты: для записи в помещениях и на улице соответственно.