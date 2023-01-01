Всенаправленный микрофон для мобильных устройств Apple. Совместим с iPhone, iPad и iPod Touch. Улучшена чувствительность и соотношение сигнал/шум (по сравнению с микрофоном прошлого поколения, Saramonic SmartMic). Микрофон значительно сокращает уровень шума и посторонних звуков при записи. Работает по принципу plug-and-play: не требует установки драйверов или специальных приложений, просто подключите к своему телефону или планшету и начинайте съемку.