Микрофон Saramonic SmartMic Di Mini всенаправленный, Lightning
Код товара : УТ-00056633
Артикул : SmartMic Di Mini
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
8 г
Питание
от подключенного устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
60
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденденсаторный
Питание
от подключенного устройства
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Вес
8 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, мягкий чехол
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
50
Приемник
Вес
8 г
Питание
от подключенного устройства
Описание
Всенаправленный микрофон для мобильных устройств Apple. Совместим с iPhone, iPad и iPod Touch. Улучшена чувствительность и соотношение сигнал/шум (по сравнению с микрофоном прошлого поколения, Saramonic SmartMic). Микрофон значительно сокращает уровень шума и посторонних звуков при записи. Работает по принципу plug-and-play: не требует установки драйверов или специальных приложений, просто подключите к своему телефону или планшету и начинайте съемку.