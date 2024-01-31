Микрофон Saramonic LavMicro U2, петличный, 3.5 TRS / TRRS + 6.3 мм (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073093 Артикул : б/у-НМ 2024-01-31

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 6 700 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138093 Микрофон Тип микрофона: петличный Механизм акустического преобразования: конденсаторный Направленность: всенаправленный Частотная характеристика: 64 Гц - 18 кГц Количество каналов: 1 Чувствительность: -42 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па Соотношение сигнал / шум: 78 дБ Эквивалентный уровень шума: 16 дБ Регулировка уровня: нет Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше Питание: от телефона / батарейка LR626 (377, G4, AG4) Подключение: 3.5 мм TRS / TRRS Размеры: длина кабеля 6 метров Вес: 46.5 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Гарантия 90 дней.

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