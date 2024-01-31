Микрофон Saramonic LavMicro U2, петличный, 3.5 TRS / TRRS + 6.3 мм (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073093
Артикул : б/у-НМ 2024-01-31
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
6 700 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138093
Микрофон
Тип микрофона: петличный
Механизм акустического преобразования: конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Частотная характеристика: 64 Гц - 18 кГц
Количество каналов: 1
Чувствительность: -42 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Соотношение сигнал / шум: 78 дБ
Эквивалентный уровень шума: 16 дБ
Регулировка уровня: нет
Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше
Питание: от телефона / батарейка LR626 (377, G4, AG4)
Подключение: 3.5 мм TRS / TRRS
Размеры: длина кабеля 6 метров
Вес: 46.5 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Гарантия 90 дней.
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