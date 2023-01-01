Микрофон Saramonic LavMicro U2 петличный, 3.5 TRS / TRRS + 6.3 мм
Код товара : УТ-00041858
Артикул : LavMicro U2*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
46.5 г
Питание
от телефона / батарейка LR626 (377, G4, AG4)
Микрофон
Выходное сопротивление
1000 Ом или меньше
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от телефона / батарейка LR626 (377, G4, AG4)
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-42 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Вес
46.5 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, крепление (крокодильчик), батарейка LR626, адаптер на 6.3 мм
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
64
Приемник
Вес
46.5 г
Питание
от телефона / батарейка LR626 (377, G4, AG4)
Описание
Проводной петличный микрофон с переключателем TRS / TRRS. Подходит и для записи на фото-/ видеокамеры, и для записи на смартфоны с гарнитурным разъемом. В комплекте также идет адаптер на полноразмерный джек 6.3 мм. Длина кабеля 6 метров. При подключении к телефону микрофон не требует дополнительного питания. При подключении к камере (TRS) работает от 1 батарейки LR626 (377, AG4).