Проводной петличный микрофон с переключателем TRS / TRRS. Подходит и для записи на фото-/ видеокамеры, и для записи на смартфоны с гарнитурным разъемом. В комплекте также идет адаптер на полноразмерный джек 6.3 мм. Длина кабеля 6 метров. При подключении к телефону микрофон не требует дополнительного питания. При подключении к камере (TRS) работает от 1 батарейки LR626 (377, AG4).