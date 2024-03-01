Микрофон Saramonic LavMicro U1B, петличный, 3.5 мм TRS + Lighting (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073750
Артикул : б/у-НМ 2024-03-01
Причина уценки:
Надорвана упаковка, без видимых следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138750
Число каналов 1
Питание от устройства
Эквивалентный уровень шума, дБА 29 дБ
Размеры длина кабеля 6 м
Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц
Направленность всенаправленный
Механизм акустического преобразования конденсаторный
Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ
Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Вес46 г
Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц
Подключение 3.5 мм TRS + Lightning
Основные
Направленность Всенаправленный
Запись звука Моно
Штекер Lightning
Тип микрофона Петличный микрофон
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.