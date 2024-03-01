Микрофон Saramonic LavMicro U1B, петличный, 3.5 мм TRS + Lighting (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073750 Артикул : б/у-НМ 2024-03-01

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Задать вопрос Причина уценки: Надорвана упаковка, без видимых следов эксплуатации. 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138750 Число каналов 1

Питание от устройства

Эквивалентный уровень шума, дБА 29 дБ

Размеры длина кабеля 6 м

Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц

Направленность всенаправленный

Механизм акустического преобразования конденсаторный

Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ

Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)

Вес46 г

Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц

Подключение 3.5 мм TRS + Lightning

Основные

Направленность Всенаправленный

Запись звука Моно

Штекер Lightning

Тип микрофона Петличный микрофон Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.

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