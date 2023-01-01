Микрофон Saramonic DK3A2 петличный двойной, 3.5 мм TRS, кабель 4 м
Код товара : УТ-00057903
Артикул : DK3A2*
12 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
2
Передатчик
Вес
55.5 г
Питание
от подключенного устройства, 3-7 В
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
58
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от подключенного устройства, 3-7 В
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-40 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Количество каналов
2
Вес
55.5 г
Комплектация
микрофон, 4 клипсы-крокодильчика, 2 металлических решетки (гриля), 4 поролоновых ветрозащиты, 2 меховых ветрозащиты, 2 текстильных ленты-липучки, чехол
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
55.5 г
Питание
от подключенного устройства, 3-7 В
Описание
Высококачественный сдвоенный всенаправленный петличный микрофон. Идеально подходит для записи интервью, подкастов и тому подобного контента. Каждый микрофон записывается в отдельный канал, что дает возможность более качественной обработки звука после съемки. Длины кабеля хватает для небольших студий и домашней записи: 4 метра до разветвления + два отрезка по 1.8 м. Поролоновая ветрозащита с металлической решеткой (грилем) предотвращает эффект «взрывных» согласных звуков в речи. В комплекте также идут меховые ветрозащиты для записи на открытом воздухе.
Для увеличения дистанции Saramonic DK3A2 может использоваться с передатчиками беспроводных радиосистем, такими как Saramonic: UwMic Series TX9/TX15/TX10, UwMic9S TX9, Blink 500 TX, VmicLink TX, а также с передатчиками других брендов. В этом случае звук объединяется в моно.