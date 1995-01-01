Высококачественный сдвоенный всенаправленный петличный микрофон. Идеально подходит для записи интервью, подкастов и тому подобного контента. Каждый микрофон записывается в отдельный канал, что дает возможность более качественной обработки звука после съемки. Длины кабеля хватает для небольших студий и домашней записи: 4 метра до разветвления + два отрезка по 1.8 м. Поролоновая ветрозащита с металлической решеткой (грилем) предотвращает эффект «взрывных» согласных звуков в речи. В комплекте также идут меховые ветрозащиты для записи на открытом воздухе.

Для увеличения дистанции Saramonic DK3A2 может использоваться с передатчиками беспроводных радиосистем, такими как Saramonic: UwMic Series TX9/TX15/TX10, UwMic9S TX9, Blink 500 TX, VmicLink TX, а также с передатчиками других брендов. В этом случае звук объединяется в моно.