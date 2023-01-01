Описание

Компактный накамерный микрофон-пушка Saramonic CamMic с направленным подбором позволяет избавиться от большей части посторонних звуков при записи видео. Чтобы устранить низкий гул от систем кондиционирования, офисной техники, дорожного движения, можно включить фильтр высоких частот, отсекающий волны ниже 80 Гц. В дизайне корпуса предусмотрено антишоковое крепление, которое не пропускает вибрации и стуки от корпуса камеры к капсюлю.

Микрофон не требует внешнего питания, ему достаточно низковольтного питания от микрофонного входа («plug-in power»). Перед покупкой уточните, подает ли ваша камера питание на микрофонный вход, или она работает только с микрофонами, имеющими собственный источник питания. Во втором случае Saramonic CamMic будет несовместим с вашей камерой.

Микрофонный кабель является съемным, вы можете заменить его на более длинный при необходимости (или в случае повреждения кабеля). В комплекте идут два кабеля: 3.5 мм TRS – для фотоаппаратов, видеокамер, аудиорекордеров, и 3.5 мм TRRS – гарнитурный вход телефонов, планшетов, ноутбуков.

Также можно использовать переходники на другие разъемы: например, Saramonic LC-C35 на Lightning, для подключения к телефонам Apple.

Крепление: в башмак камеры + резьба 3/8".