Микшер Saramonic BlinkMixer, накамерный, пассивный, 3.5 мм
Код товара : УТ-00074514
Артикул : BlinkMixer
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Описание
Простой и компактный пассивный аудиоинтерфейс (микшер), предназначенный в основном для использования с беспроводными радиосистемами Saramonic Blink. BlinkMixer позволяет свести 2 микрофонные системы, что дает возможность записывать одновременно до 4 человек. Поскольку данный микшер не использует предусилители сигнала, исключаются связанные с ними помехи (собственный шум), однако активные (конденсаторные) микрофоны должны использовать собственные источники питания – так называемое «plug in» питание здесь отсутствует. Есть возможность подключения пассивного микрофона (динамического или ленточного) в левый канал. При подключении пассивного микрофона поставьте переключатель Bias в положение ON, в остальных случаях оставьте его в положении OFF.
BlinkMixer может передавать сигнал на камеру или в стерео, или в моно на оба канала. Две рукоятки позволяют сбалансировать уровень правого и левого канала. По умолчанию рекомендуется установить обе рукоятки на максимум, и если один из каналов потребуется приглушить – поверните соответствующую рукоятку в противоположную сторону. Интерфейс устанавливается в башмак камеры (холодный или горячий – значения не имеет) и фиксируется в нем прижимной гайкой. Для установки накамерных микрофонов или приемников беспроводных систем по бокам корпуса расположены 2 холодных башмака.
- Входы: 3х 3.5 мм TRS (левый, правый, стерео).
- Выход: 3.5 мм TRS моно / стерео
- Размеры: 80 х 45 х 45 мм
- Вес: 85 г
- Рабочая температура: 0° ~ 50° С