Описание

Простой и компактный пассивный аудиоинтерфейс (микшер), предназначенный в основном для использования с беспроводными радиосистемами Saramonic Blink. BlinkMixer позволяет свести 2 микрофонные системы, что дает возможность записывать одновременно до 4 человек. Поскольку данный микшер не использует предусилители сигнала, исключаются связанные с ними помехи (собственный шум), однако активные (конденсаторные) микрофоны должны использовать собственные источники питания – так называемое «plug in» питание здесь отсутствует. Есть возможность подключения пассивного микрофона (динамического или ленточного) в левый канал. При подключении пассивного микрофона поставьте переключатель Bias в положение ON, в остальных случаях оставьте его в положении OFF.

BlinkMixer может передавать сигнал на камеру или в стерео, или в моно на оба канала. Две рукоятки позволяют сбалансировать уровень правого и левого канала. По умолчанию рекомендуется установить обе рукоятки на максимум, и если один из каналов потребуется приглушить – поверните соответствующую рукоятку в противоположную сторону. Интерфейс устанавливается в башмак камеры (холодный или горячий – значения не имеет) и фиксируется в нем прижимной гайкой. Для установки накамерных микрофонов или приемников беспроводных систем по бокам корпуса расположены 2 холодных башмака.