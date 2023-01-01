Описание

Суперкомпактная цифровая радиосистема Saramonic Blink 800 работает на расстоянии до 60 метров. Система использует открытый диапазон 5.8 ГГц и обеспечивает задержку менее 4 мс. Данный комплект, Blink 800 B3, предназначен для устройств с гнездами 6.35 мм. Например, он позволяет подключить электрогитару или другие музыкальные инструменты к усилителю, микшеру, акустической системе.

Приемник и передатчик оснащены всего 2 кнопками: включение / выключение и сопряжение. Оба элемента системы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора (до 6 часов на одном заряде), а также могут использовать постоянный ток 5 В через USB Type-C разъем.