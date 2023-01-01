Беспроводная система Saramonic Blink 800 B3 (TX635+RX635), 6.3 мм
Код товара : УТ-00045306
Артикул : Blink800 B3
29 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
60
Тип передачи
цифровая, с частотной модуляцией GFSK
Максимальная задержка
4 мс
Рабочая частота
5.8 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
6 часов
Входы
Jack (6,3 мм)
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
6 часов
Описание
Суперкомпактная цифровая радиосистема Saramonic Blink 800 работает на расстоянии до 60 метров. Система использует открытый диапазон 5.8 ГГц и обеспечивает задержку менее 4 мс. Данный комплект, Blink 800 B3, предназначен для устройств с гнездами 6.35 мм. Например, он позволяет подключить электрогитару или другие музыкальные инструменты к усилителю, микшеру, акустической системе.
Приемник и передатчик оснащены всего 2 кнопками: включение / выключение и сопряжение. Оба элемента системы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора (до 6 часов на одном заряде), а также могут использовать постоянный ток 5 В через USB Type-C разъем.