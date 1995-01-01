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Беспроводная система Saramonic Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм

  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
  • Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
Код товара:УТ-00089529
Артикул:Blink500 ProX B8

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 11 часов на одном заряде, небольшую задержку: 9.7 мс, хорошее соотношение сигнал-шум (>80 дБ), а также крупный OLED экран на приемнике. Версия Blink500 ProX B8 позволяет записывать до 4 человек одновременно, причем есть возможность раздельной передачи каждого канала (или автоматическое сведение в стерео / моно), а оператор может наблюдать уровни всех передатчиков в режиме реального времени. В микрофоны-передатчики добавлено по 8 Гб встроенной памяти, что дает возможность восстановить дорожки при вмешательстве сильных радио- и электромагнитных помех. Передатчики обладают превосходной защитой от пыли и влаги (IP66), а встроенные ветровые экраны успешно справляются с гулом ветра (дополнительно в комплекте предусмотрены ворсовые ветрозащиты)

Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. С другой стороны, Saramonic все же положил в комплект 4 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть замаскированы на теле.

Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.

Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 1 дополнительную зарядку всего комплекта при отсутствии доступа к электросети.

Комплектация

  • 4 передатчика Blink500 ProX TX
  • 1 приемник Blink500 ProX RX
  • 1 зарядный кейс
  • 4 всенаправленных петличных микрофона с клипсой и поролоновой ветрозащитой
  • 4 меховых ветрозащиты для встроенного микрофона
  • 1 кабель USB Type A / Type C для зарядки
  • 1 аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRS (4 канала в 2)
  • 1 аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRRS (4 канала в 1)
  • 1 аудиокабель 3.5mm - 4х XLR (4 канала в 4)
  • Мягкий чехол

Характеристики

Микрофон
Тип микрофона: петличный + встроенный
Механизм акустического преобразования: конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Капсюль: 6 мм
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
ВЧ фильтр: нет
Соотношение сигнал / шум: более 80 дБ
Эквивалентный уровень шума: менее 14 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 120 дБ
Регулировка уровня: на приемнике
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц
Подключение: 3.5 мм TRS / TRRS + XLR
Комплектация: см. описание
Беспроводная система
Тип передачи: цифровая, GFSK
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Число каналов: 4
Дальность действия: 280 м (в условиях прямой видимости, без радиопомех)
Максимальная задержка: 9.7 мс
Передатчик
Антенна: встроенная
Входы: 3.5 мм микрофонный
Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор
Время работы: без внутренней записи: 11 ч, с внутренней записью: 6.5 часов
Размеры: 56 х 38 х 15.5 мм
Вес: 30.5 г
Приемник
Антенна: встроенная
Выходы: 2х 3.5 мм TRS (итого 4 канала)
Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор
Время работы: нет данных
Размеры: 56 х 38 х 15.5 мм
Вес: 30.5 г
Страна производства
Страна производства: Китай