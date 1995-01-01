Беспроводная система Saramonic Blink500 ProX B8 (4х TX + RX), 2.4ГГц, 3.5 мм
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Описание
Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 11 часов на одном заряде, небольшую задержку: 9.7 мс, хорошее соотношение сигнал-шум (>80 дБ), а также крупный OLED экран на приемнике. Версия Blink500 ProX B8 позволяет записывать до 4 человек одновременно, причем есть возможность раздельной передачи каждого канала (или автоматическое сведение в стерео / моно), а оператор может наблюдать уровни всех передатчиков в режиме реального времени. В микрофоны-передатчики добавлено по 8 Гб встроенной памяти, что дает возможность восстановить дорожки при вмешательстве сильных радио- и электромагнитных помех. Передатчики обладают превосходной защитой от пыли и влаги (IP66), а встроенные ветровые экраны успешно справляются с гулом ветра (дополнительно в комплекте предусмотрены ворсовые ветрозащиты)
Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. С другой стороны, Saramonic все же положил в комплект 4 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть замаскированы на теле.
Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.
Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 1 дополнительную зарядку всего комплекта при отсутствии доступа к электросети.
Комплектация
- 4 передатчика Blink500 ProX TX
- 1 приемник Blink500 ProX RX
- 1 зарядный кейс
- 4 всенаправленных петличных микрофона с клипсой и поролоновой ветрозащитой
- 4 меховых ветрозащиты для встроенного микрофона
- 1 кабель USB Type A / Type C для зарядки
- 1 аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRS (4 канала в 2)
- 1 аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRRS (4 канала в 1)
- 1 аудиокабель 3.5mm - 4х XLR (4 канала в 4)
- Мягкий чехол
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|петличный + встроенный
|Механизм акустического преобразования:
|конденсаторный
|Направленность:
|всенаправленный
|Капсюль:
|6 мм
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|ВЧ фильтр:
|нет
|Соотношение сигнал / шум:
|более 80 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|менее 14 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|120 дБ
|Регулировка уровня:
|на приемнике
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|24 бита 48 кГц
|Подключение:
|3.5 мм TRS / TRRS + XLR
|Комплектация:
|см. описание
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая, GFSK
|Рабочая частота:
|2.4 ГГц
|Число каналов:
|4
|Дальность действия:
|280 м (в условиях прямой видимости, без радиопомех)
|Максимальная задержка:
|9.7 мс
|Передатчик
|Антенна:
|встроенная
|Входы:
|3.5 мм микрофонный
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор
|Время работы:
|без внутренней записи: 11 ч, с внутренней записью: 6.5 часов
|Размеры:
|56 х 38 х 15.5 мм
|Вес:
|30.5 г
|Приемник
|Антенна:
|встроенная
|Выходы:
|2х 3.5 мм TRS (итого 4 канала)
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор
|Время работы:
|нет данных
|Размеры:
|56 х 38 х 15.5 мм
|Вес:
|30.5 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай