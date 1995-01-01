Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 11 часов на одном заряде, небольшую задержку: 9.7 мс, хорошее соотношение сигнал-шум (>80 дБ), а также крупный OLED экран на приемнике. Версия Blink500 ProX B8 позволяет записывать до 4 человек одновременно, причем есть возможность раздельной передачи каждого канала (или автоматическое сведение в стерео / моно), а оператор может наблюдать уровни всех передатчиков в режиме реального времени. В микрофоны-передатчики добавлено по 8 Гб встроенной памяти, что дает возможность восстановить дорожки при вмешательстве сильных радио- и электромагнитных помех. Передатчики обладают превосходной защитой от пыли и влаги (IP66), а встроенные ветровые экраны успешно справляются с гулом ветра (дополнительно в комплекте предусмотрены ворсовые ветрозащиты)

Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. С другой стороны, Saramonic все же положил в комплект 4 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть замаскированы на теле.

Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.

Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 1 дополнительную зарядку всего комплекта при отсутствии доступа к электросети.

Комплектация

4 передатчика Blink500 ProX TX

1 приемник Blink500 ProX RX

1 зарядный кейс

4 всенаправленных петличных микрофона с клипсой и поролоновой ветрозащитой

4 меховых ветрозащиты для встроенного микрофона

1 кабель USB Type A / Type C для зарядки

1 аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRS (4 канала в 2)

1 аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRRS (4 канала в 1 )

1 аудиокабель 3.5mm - 4х XLR (4 канала в 4)

Мягкий чехол

Характеристики