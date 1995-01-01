Описание

Основным отличием системы Blink500 ProX B2R от более ранней версии Blink500 ProX B2 является возможность записи на внутреннюю память передатчиков. На передатчике сбоку располагается переключатель REC: достаточно сдвинуть его вверх, чтобы началась запись. При этом на передней панели загорится красный индикатор. 8 Гб внутренней памяти хватает приблизительно на 24 часа записи в формате WAV 24 бита 48 кГц. Файлы разбиваются на отрезки по 30 минут, при заполнении памяти передатчик начнет автоматически перезаписывать самые старые файлы. Чтобы перенести аудиофайлы на компьютер, просто подключите передатчик по USB-C кабелю.

Внутренняя запись является очень востребованной функцией, поскольку она полностью исключает влияние различных электромагнитных помех: если радиосвязь с приемником будет нарушена, вы всегда сможете восстановить аудио из сохраненных дорожек. Вы также можете использовать передатчики сами по себе, как мини-диктофоны. Таким образом вы сможете одновременно записать больше двух каналов, даже если под рукой нет многоканального рекордера: используйте передатчики для внутренней записи + микрофон на камере, тогда вы получите сразу 3 или 4 звуковых дорожки.

Вторым отличием системы Blink500 ProX B2R является небольшое упрощение передатчиков: если раньше на них располагались OLED дисплеи, теперь на передней панели присутствует только 2 светодиодных индикатора, красный и синий. Тем не менее, на момент выхода данная система является одной из самых доступных двухканальных радиосистем, предлагающих такие функции как внутренняя запись, аккумуляторный зарядный кейс и съемные петличные микрофоны в базовой комплектации. Отметим, что качество аудио находится на довольно высоком уровне: соотношение сигнал/шум 84 дБ, задержка всего 8 мс.

При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать на камеру сигнал в стерео, с раздельной записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или сразу сводить в моно на 2 канала – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, в режиме онлайн-трансляций. Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (6 уровней усиления). Приемник также имеет отдельный выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такой выход отсутствует.

Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 2-3 полных зарядки приемника и передатчика при отсутствии доступа к электросети.

Комплектация