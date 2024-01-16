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    Беспроводная система Saramonic Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00068908

    Артикул : Blink100 B5 (у)

    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
    • Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C

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    Причина уценки:

    Витринный образец

    10%

    6 990 ₽

    6 299 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).

    Saramonic Blink100 B3 включает 1 передатчик (микрофон) и 1 компактный приемник со штекером USB-C – для телефонов, планшетов и компьютеров с соответствующим входом. Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора и заряжается по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. Приемник работает с питанием от телефона, заряжать его не требуется. USB-C гнездо на приемнике позволяет осуществлять сквозную зарядку телефона во время работы.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.