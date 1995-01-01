Беспроводная система Saramonic Blink100 B3, TX+RXDI, 2.4 ГГц, Lightning (уцененный)
Код товара:УТ-00081894
Артикул:Blink100 B3 (у)
Код товара:УТ-00081894
Артикул:Blink100 B3 (у)
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).
Saramonic Blink100 B3 включает 1 передатчик (микрофон) и 1 компактный приемник со штекером Lightning – для телефонов Apple iPhone. Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора и заряжается по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. Приемник работает с питанием от телефона, заряжать его не требуется. USB-C гнездо на приемнике позволяет осуществлять сквозную зарядку телефона во время работы.
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