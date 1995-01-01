Saramonic Air SE – это ультракомпактный беспроводной микрофон, который работает как в режиме петличного микрофона, так и в качестве ручного микрофона, и всё это по невероятно доступной цене для создателей контента и контент команд, ориентированных на мобильные устройства. Передатчик микрофона крохотного размера и весом всего 5 г, он практически незаметен при ношении. А после присоединения к зарядному устройству он превращается в ручной микрофон, готовый к интервью. Благодаря первой в истории Saramonic технологии шумоподавления на основе искусственного интеллекта в сочетании с аудио высокого разрешения 48 кГц / 24 бит, Air SE обеспечивает кристально чистый и детализированный звук, на который вы можете положиться.

Радиосистема Saramonic Air SE

Передатчики Air SE невероятно маленькие и легкие. Они весят всего по 5 г и по размеру не больше пальца, поэтому почти незаметны при ношении. Установите передатчик на зарядный кейс, включите его, и он мгновенно превратится в ручной микрофон. Интервью будут проходить более уверенно, а зарядный кейс обеспечит надежный и удобный хват. Две конфигурации в одном микрофоне, готовые к использованию в любом месте. Зарядный кейс выполнен по концепции модульного дизайна: лаконичная индустриальная эстетика и магнитное крепление компонентов. Он магнитно удерживает два передатчика и приемник, поэтому все необходимое для съемки помещается в карман. Каждый модуль легко и быстро устанавливается и снимается с высокой точностью и плавным усилием. Выполненный в галактическом сером цвете с шелковистым металлическим покрытием, кейс излучает сдержанную элегантность как на вид, так и на ощупь.

Чистый голос благодаря ИИ

Первый чип с алгоритмами искусственного интеллекта от Saramonic обеспечивает радиосистеме Air SE исключительное качество шумоподавления. В отличие от традиционных систем шумоподавления, которые обрабатывают только постоянные окружающие звуки, алгоритм искусственного интеллекта Air SE в режиме реального времени идентифицирует и отделяет голоса от сложных или внезапных шумов, а затем точно и адаптивно удаляет их*. Выберите легкий или сильный режим шумоподавления, чтобы легко отфильтровать шум уличного движения, ветра, внезапного лая собак и многое другое, оставляя только чистый, естественный голос.

* Система шумоподавления на основе ИИ динамически регулирует интенсивность в реальном времени в зависимости от соотношения голоса и шума: усиливает обработку, когда голос слабый, а шум сильный, и уменьшает ее, когда голос преобладает, а шум слабый, для точного адаптивного подавления шума.

Защита от перегрузки

Не беспокойтесь о внезапных громких всплесках звука встроенный лимитер мгновенно сработает, чтобы обеспечить безопасность и отсутствие искажений. Кроме того, вы можете включить запасную дорожку с уровнем 12 дБ, которая постоянно будет записывать резервную копию. Так что, если основная дорожка перегрузится или что-то пойдет не так, резервная дорожка вас выручит.

Контроль над звуком – это просто

Приложение Saramonic предоставляет вам полный контроль. Выберите один из 3 предустановленных эквалайзеров, чтобы за считанные секунды точно настроить звучание от чистого и четкого до теплого и глубокого, как вам больше нравится. Выберите моно или стереовыход в соответствии с вашими потребностями. Настройка предельно проста: подключите устройство к телефону, откройте приложение, и вы готовы к работе за считанные секунды.

Особенности радиосистемы Saramonic Air SE:

Самый маленький микрофон в своем классе, передатчик весит всего 5 г, что делает его действительно незаметным

Установите микрофон на зарядный кейс, и он превратится в ручной микрофон для интервью, достаточно маленький, чтобы поместиться в карман

Первая в истории Saramonic система шумоподавления с использованием искусственного интеллекта фильтрует до 40 дБ фонового шума для чистого вокала

Частота дискретизации 48 кГц / 24 бит, соотношение сигнал/шум 80 дБ и максимальный уровень звукового давления 120 дБ сохраняют детали благодаря сверхнизкому уровню шума

Встроенный лимитер и функция записи запасного трека с порогом 12 дБ предотвращают искажения

3 предустановки эквалайзера позволяют легко и точно настроить звучание под тембр голоса.

Saramonic Air SE — отличное решение для создания контента, звукозаписи живых мероприятий и интервью в самых разных условиях.

Характеристики

Микрофон Тип микрофона: беспроводная система Механизм акустического преобразования: конденсаторный Направленность: всенаправленный Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц ВЧ фильтр: AI шумоподавление Чувствительность: -32 ±2 дБ（0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц） Соотношение сигнал / шум: 80 дБ Эквивалентный уровень шума: 14 дБ А Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 24 бита

Беспроводная система Тип передачи: Цифровая, на частоте 2.4 ГГц Число каналов: 2 Дальность действия: до 200 м (без препятствий)

Передатчик Выходная мощность: 10 мВт Антенна: встроенная Входы: нет Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7 В 75 мАч Время работы: 6 ч без шумоподавления, 4.5 часа с шумоподавлением Размеры: 29 х 17 х 13 мм Вес: 5 г

Приемник Антенна: встроенная Выходы: USB Type C Питание: питание от устройства Время работы: без ограничений Размеры: 29 х 24 х 9 мм Вес: 5 г

Страна производства: Китай

Комплектация: