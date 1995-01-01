Микрофон Saramonic SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
Код товара : УТ-00074515
Артикул : SR-LMX1+
4 190 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Петличный микрофон в комплекте с 4-метровым удлинительным кабелем. Подходит для смартфонов и ПК с гарнитурным входом 3.5 мм (TRRS). Длина кабеля без удлинителя: 1.2 м. Петличный микрофон позволяет существенно снизить уровень посторонних шумов при записи речи. Крепится на одежду с помощью стандартной металлической клипсы, в комплекте также идет поролоновая защита от ветра. Для записи на улице рекомендуется использовать меховую ветрозащиту (продается отдельно).
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