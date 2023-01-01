Описание

Не упустите ни одного момента в быстром темпе жизни

Лучшие мгновения жизни пролетают быстро. Чтобы их не упустить, вам нужен надежный портативный накопитель. Сохраняйте файлы, фотографии и видео на производительном накопителе SanDisk® Portable SSD, который идеально подходит для активного стиля жизни.

Быстрый, портативный, доступный

Производительный портативный твердотельный накопитель обеспечивает скорость чтения 520 МБ/с2.

Сохраняйте лучшие мгновения

Создавайте резервные копии файлов, фотографий и видео на накопителе, который идеально подходит вашему активному стилю жизни.

Достаточно прочный, чтобы брать его с собой в путешествие

Берите этот накопитель с собой — защита от падений с высоты до двух метров4 означает, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.

Будет сложно обходиться без него

Благодаря прочному резиновому карабину вы можете закрепить накопитель на ремне или рюкзаке для дополнительной надежности.

Созданный для путешествий

Ограниченная гарантия на 3 года: вы можете быть уверены в надежности накопителя3.

Производитель, которому доверяют во всем мире

Создан SanDisk® — производителем, устройства которого профессиональные фотографы берут с собой на съемки

Характеристика

Емкость: 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Разъем: USB-C

Габариты (Д х Ш х В): 9.91 x 46.9 x 96.9 мм

Комплект поставки:

SanDisk Portable SSD

USB-C to USB-A Cable

Инструкция



Оговорки