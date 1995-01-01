Новый уровень скорости для новых впечатлений

Раскройте свой творческий потенциал и окунитесь в новые впечатления с SanDisk microSD Express, картой microSD следующего поколения для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом. Выгружайте отснятый материал в рекордно короткие сроки*, играйте и исследуйте виртуальные миры, которые кажутся более реалистичными, чем когда-либо. Создавайте захватывающий контент нового уровня, не теряя времени. Благодаря добавлению интерфейса PCIe 3.1 NVMe данная карта представляет собой огромный шаг вперед в развитии формата microSD, ведь ее производительность сопоставима с базовыми внешними SSD дисками, такими как SanDisk Portable SSD, – более 4 раз быстрее, чем самые быстрые карты SanDisk microSD UHS-I предыдущего поколения*.

Готова к будущему: карта SanDisk microSD Express готова показать свою высокую производительность с устройствами новых поколений, поддерживающими PCIe NVMe интерфейс. Например, с портативной консолью Nintendo Switch 2.

Технология SanDisk ThermAdapt помогает защитить ваши устройства от перегрева благодаря cпециальному дизайну корпуса и адаптивному контроллеру температуры.

Прочность, на которую можно положиться. Карты памяти Sandisk MicroSD Express устойчивы к попаданию воды, перепадам температур, высокой влажности, падениям, ударам, магнитному и рентгеновскому излучению, а также обладают повышенной стойкостью к износу.

Надежное восстановление файлов. Расслабьтесь, зная, что случайно удаленные файлы можно восстановить, активировав двухлетнюю услугу восстановления файлов RescuePRO® Deluxe****.

Характеристики

Форм-фактор: microSDXC

Емкость: 128 Гб**

Интерфейсы: PCIe NVMe, UHS-I

Скорость последовательного чтения: 880 Мбайт/с***

Скорость последовательной записи: 650 Мбайт/с***

Минимальная поддерживаемая скорость записи: 210 Мбайт/с***

Рабочая температура: -20° ~ 85° C

Температура хранения: -45° ~ 85° C

Вес: 0.26 г

* Для быстрой загрузки и выгрузки данных используйте карт-ридер SanDisk PRO-READER SD Express Dual Card.

** При условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт; часть памяти используется для системных нужд.

*** Указанные скорости записи и чтения работают только с устройствами, поддерживающими интерфейс PCIe-NVMe. С устройствами, поддерживающими базовые стандарты microSD UHS-I и UHS-II, карта работает на скоростях стандарта UHS-I.

**** Требуется регистрация.