Карта памяти SanDisk MicroSD Express Card 128GB
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Характеристики
Описание
Новый уровень скорости для новых впечатлений
Раскройте свой творческий потенциал и окунитесь в новые впечатления с SanDisk microSD Express, картой microSD следующего поколения для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом. Выгружайте отснятый материал в рекордно короткие сроки*, играйте и исследуйте виртуальные миры, которые кажутся более реалистичными, чем когда-либо. Создавайте захватывающий контент нового уровня, не теряя времени. Благодаря добавлению интерфейса PCIe 3.1 NVMe данная карта представляет собой огромный шаг вперед в развитии формата microSD, ведь ее производительность сопоставима с базовыми внешними SSD дисками, такими как SanDisk Portable SSD, – более 4 раз быстрее, чем самые быстрые карты SanDisk microSD UHS-I предыдущего поколения*.
Готова к будущему: карта SanDisk microSD Express готова показать свою высокую производительность с устройствами новых поколений, поддерживающими PCIe NVMe интерфейс. Например, с портативной консолью Nintendo Switch 2.
Технология SanDisk ThermAdapt помогает защитить ваши устройства от перегрева благодаря cпециальному дизайну корпуса и адаптивному контроллеру температуры.
Прочность, на которую можно положиться. Карты памяти Sandisk MicroSD Express устойчивы к попаданию воды, перепадам температур, высокой влажности, падениям, ударам, магнитному и рентгеновскому излучению, а также обладают повышенной стойкостью к износу.
Надежное восстановление файлов. Расслабьтесь, зная, что случайно удаленные файлы можно восстановить, активировав двухлетнюю услугу восстановления файлов RescuePRO® Deluxe****.
Характеристики
- Форм-фактор: microSDXC
- Емкость: 128 Гб**
- Интерфейсы: PCIe NVMe, UHS-I
- Скорость последовательного чтения: 880 Мбайт/с***
- Скорость последовательной записи: 650 Мбайт/с***
- Минимальная поддерживаемая скорость записи: 210 Мбайт/с***
- Рабочая температура: -20° ~ 85° C
- Температура хранения: -45° ~ 85° C
- Вес: 0.26 г
* Для быстрой загрузки и выгрузки данных используйте карт-ридер SanDisk PRO-READER SD Express Dual Card.
** При условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт; часть памяти используется для системных нужд.
*** Указанные скорости записи и чтения работают только с устройствами, поддерживающими интерфейс PCIe-NVMe. С устройствами, поддерживающими базовые стандарты microSD UHS-I и UHS-II, карта работает на скоростях стандарта UHS-I.
**** Требуется регистрация.