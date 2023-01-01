Компактный карт-ридер для работы с картами памяти формата SD / SDHC / SDXC UHS-I. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 170 Мбайт/с. Занимает минимум места в багаже, легко брать с собой в дорогу.