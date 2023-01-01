Карт-ридер SanDisk SD UHS-I (уцененный)
Код товара : УТ-00068867
Артикул : SDDR-C531-GNANN (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
34%
2 990 ₽
1 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Компактный карт-ридер для работы с картами памяти формата SD / SDHC / SDXC UHS-I. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 170 Мбайт/с. Занимает минимум места в багаже, легко брать с собой в дорогу.
Характеристики
- Интерфейс: USB 3.0
- Разъем: USB-A
- Габариты: 31.75 x 62.99 x 8.13 мм
- Сертификации: CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
- Номер изделия: SDDR-C531-GNANN