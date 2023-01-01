Быстро и эффективно загружайте содержимое с ваших карт памяти с помощью устройства для чтения карт SD и microSD PRO-READER от SanDisk Professional, которое имеет один слот для карт UHS-I SDXC и один слот для карт UHS-I microSDXC. Док-станция подключается к вашей основной системе Windows 10 + или macOS 10.9+ с помощью интерфейса USB-C 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит / с и прилагаемого кабеля USB-C, что означает, что она хорошо работает с такими устройствами, как iPad, накопители G-RAID, компьютеры и другие устройства с разъемом USB-C портвейн. Хотя этот считыватель совместим с большинством карт SD и microSD, он был оптимизирован для карт SanDisk Extreme PRO UHS-I, оснащенных технологией SanDisk QuickFlow для высокоскоростной разгрузки, сводящей к минимуму время простоя.