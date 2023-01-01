Увеличьте производительность с помощью устройства для чтения карт PRO-READER Multi Card от SanDisk Professional, которое имеет один слот для карт UHS-II SDXC, один слот для карт UHS-II microSDXC и один слот для карт CompactFlash и использует стандарт USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит / с, поэтому пользователи могут быстро загружать фотографии и видеоданные. Этот кард-ридер оснащен интерфейсом USB-C и алюминиевым корпусом, который помогает отводить тепло от карт, обеспечивая низкие рабочие температуры и быструю передачу данных. Подключение к вашей основной системе Windows или Mac осуществляется с помощью прилагаемого кабеля USB-C, который также обеспечивает питание по шине.