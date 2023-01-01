Карт-ридер SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B (уцененный)
Код товара : УТ-00069133
Артикул : SDDR-F451-GNGNN (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Оптимальная скорость
Поддерживая скорость USB 3.1 Gen2, картридер3 SanDisk Extreme PRO® CFexpress® оптимизирует производительность карт CFexpress® Type B2 и обеспечивает эффективную работу в течение всего производственного цикла.
Для карт CFexpress® Type B
Это устройство поддерживает высокую скорость карт CFexpress® Type B2 и позволяет вам работать в нужном темпе.
Разъем USB-C
Картридер CFexpress® предназначен для работы с самыми современными ноутбуками и другими устройствами, поэтому он оснащен новейшим разъемом USB-C.
В комплект поставки входит кабель USB-C
Для повышения гибкости и лучшей организации рабочего пространства в комплект поставки картридера CFexpress® включен кабель USB-C длиной 50 см.
2-летняя ограниченная гарантия
Пользуйтесь преимуществами 2-летней ограниченной гарантии1 от SanDisk, ведущего бренда в области высокопроизводительных видеокарт.
Характеристики
- Интерфейс: USB 3.1 Gen 2 Type C
- Совместимость: для карт формата CFexpress® Type B
- Габариты (Д х Ш х В): 106.48 x 63 x 23.53 мм
- Сертификации: CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
Оговорки
- См. www.sandisk.com/wug.
- Карта продается отдельно.
- USB 3.1 Gen 2 поддерживает скорость до 1250 МБ/с. Реальная производительность зависит от карты памяти, типа устройства, свойств файла, условий использования и других факторов.