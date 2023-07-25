SSD диск SanDisk Extreme PRO Portable V2 4TB R/W2000MB/s (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068731
Артикул : б/у-НМ 2023-07-25
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации. НЕТ кабелей в комплекте.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133731
Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO® Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!
Емкость: 4 ТБ
Интерфейс: USB 3.2 Gen 2 x2
Разъем: USB-C
Совместимость: USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0
Габариты (Д х Ш х В): 110.26 x 57.34 x 10.22 мм
Скорость последовательного чтения: 2000MB/s
Скорость последовательной записи: 2000MB/s
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
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Комплектация: SSD диск.
Гарантия 90 дней.