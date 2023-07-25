Описание

Код товара: 133731

Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO® Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!

Емкость: 4 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2 x2

Разъем: USB-C

Совместимость: USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0

Габариты (Д х Ш х В): 110.26 x 57.34 x 10.22 мм

Скорость последовательного чтения: 2000MB/s

Скорость последовательной записи: 2000MB/s

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

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Комплектация: SSD диск.

Гарантия 90 дней.