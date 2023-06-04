Карт-ридер SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00067915
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-06-04/01
Причина уценки:
Незначительные потертости
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 132915
Оптимальная скорость
Поддерживая скорость USB 3.1 Gen2, картридер3 SanDisk Extreme PRO® CFexpress® оптимизирует производительность карт CFexpress® Type B2 и обеспечивает эффективную работу в течение всего производственного цикла.
Для карт CFexpress® Type B
Это устройство поддерживает высокую скорость карт CFexpress® Type B2 и позволяет вам работать в нужном темпе.
Разъем USB-C
Картридер CFexpress® предназначен для работы с самыми современными ноутбуками и другими устройствами, поэтому он оснащен новейшим разъемом USB-C.
В комплект поставки входит кабель USB-C
Для повышения гибкости и лучшей организации рабочего пространства в комплект поставки картридера CFexpress® включен кабель USB-C длиной 50 см.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные потертости
s\n: B50201202357
Комплектация: Карт-ридер, кабель TypeC-TypeC
Гарантия 90 дней.