Описание

Код товара: 132915

Оптимальная скорость

Поддерживая скорость USB 3.1 Gen2, картридер3 SanDisk Extreme PRO® CFexpress® оптимизирует производительность карт CFexpress® Type B2 и обеспечивает эффективную работу в течение всего производственного цикла.

Для карт CFexpress® Type B

Это устройство поддерживает высокую скорость карт CFexpress® Type B2 и позволяет вам работать в нужном темпе.

Разъем USB-C

Картридер CFexpress® предназначен для работы с самыми современными ноутбуками и другими устройствами, поэтому он оснащен новейшим разъемом USB-C.

В комплект поставки входит кабель USB-C

Для повышения гибкости и лучшей организации рабочего пространства в комплект поставки картридера CFexpress® включен кабель USB-C длиной 50 см.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потертости

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: B50201202357

Комплектация: Карт-ридер, кабель TypeC-TypeC

Гарантия 90 дней.