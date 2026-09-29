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Объектив Samyang MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New) (б/у)

  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
  • MF 14mm T3.1 VDSLR Canon II (Full Frame) (состояние Like New)
Код товара:УТ-00097705
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-29

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n:314H0850
Комплектация: объектив, 2 крышки, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.