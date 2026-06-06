Объектив Samyang MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony E (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00094411 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-06-06/1 Код товара: УТ-00094411 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-06-06/1 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

S/n: SY17E1002

Комплектация: объектив, две крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

S/n: SY17E1002

Комплектация: объектив, две крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Видео Наш обзор

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