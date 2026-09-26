Объектив Samyang MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5) (б/у)

<















>











Код товара: УТ-00097668 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-26/3 Код товара: УТ-00097668 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-26/3 Код товара: 162668 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

S/n: F310J0423

Комплектация: объектив, переходник Sony A-Sony E, бленда, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162668 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

S/n: F310J0423

Комплектация: объектив, переходник Sony A-Sony E, бленда, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.