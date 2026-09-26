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Объектив Samyang MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5) (б/у)

  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
  • MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Sony A (состояние 5)
Код товара:УТ-00097668
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-26/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 162668

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
S/n: F310J0423
Комплектация: объектив, переходник Sony A-Sony E, бленда, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.