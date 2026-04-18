Объектив Samyang MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00093117
Артикул:б/у-БУМ 2026-04-18/6
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаFujifilm X-Mount
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Samyang MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X, (состояние 4-)
Код товара: 158117
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, микро царапина на передней линзе.
S/n: EIP19935
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.