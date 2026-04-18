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Объектив Samyang MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-) (б/у)

  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
  • MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X (состояние 4-)
Код товара:УТ-00093117
Артикул:б/у-БУМ 2026-04-18/6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Samyang MF 10mm f/2.8 NCS Fujifilm X, (состояние 4-)

Код товара: 158117

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, микро царапина на передней линзе.
S/n: EIP19935
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.